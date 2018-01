Cate Blanchett no festivald e Cannes de 2015

A atriz australiana Cate Blanchett vai presidir ao júri do 71.º festival de cinema de Cannes, de 8 a 19 de maio próximo, anunciou hoje a organização.

Blanchett lançou recentemente com outras 300 mulheres influentes em Hollywood, como as atrizes Meryl Streep e Natalie Portman, a fundação "Time's Up" para ajudar vítimas de assédio sexual, na sequência de várias denúncias de agressões sexuais contra o produtor cinematográfico norte-americano Harvey Weinstein.

Nascida em Melbourne (sudeste da Austrália), Cate Blanchett tem 48 anos já conquistou dois Oscares, com Aviador de Martin Scorsese (2005) e Blue Jasmine de Woody Allen (2014).

A atriz é a 12.ª mulher a presidir ao júri de Cannes, quatro anos após a realizadora neo-zelandesa Jane Campion, e sucede, aos 48 anos, ao cineasta espanhol Pedro Almodovar. No ano passado, o júri presidido atribuiu a Palma de Ouro ao sueco Ruben Ostlund por "The Square".