Pub

Nuno Lopes, de 39 anos, foi considerado o melhor ator europeu

O ator Nuno Lopes foi distinguido no Festival de Cinema Europeu Subtitle, que terminou no domingo em Kilkenny, na Irlanda, revelou a Academia Portuguesa de Cinema.

De acordo com a academia, Nuno Lopes esteve naquele festival a partir do programa Passaporte, juntamente com as atrizes Joana Ribeiro e Jani Zhao, acabando por ser premiado como melhor ator europeu.

Nuno Lopes recebeu o prémio Angela num festival que se dedica a exibir recentes filmes europeus em estreia na Irlanda e que contou com a presença de vários atores, atrizes e diretores de 'casting'.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O programa Passaporte é uma iniciativa da Academia Portuguesa de Cinema, dinamizada pela diretora de 'castings' portuguesa Patrícia Vasconcelos, com o objetivo de divulgar o trabalho dos atores portugueses, pondo-os em contacto com diretores de 'casting' estrangeiros.

Nuno Lopes, 39 anos, destacou-se recentemente no filme "São Jorge", de Marco Martins, com o qual recebeu o prémio de melhor ator no festival de Veneza. O filme é candidato ainda a uma nomeação para o Óscar de melhor filme estrangeiro.

Além de "São Jorge", o ator participou na rodagem de outros filmes que estão ainda inéditos em sala em Portugal, nomeadamente as produções luso-brasileiras "Joaquim", de Marcelo Gomes, e "O grande circo místico", de Carlos Diegues.

Recentemente, Nuno Lopes integrou a rodagem dos filmes "Mar", de Margarida Gil, e "Le vent tourne", de Bettina Oberli.