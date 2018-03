Pub

COMO NOSSOS PAIS Laís Bodanzky

Temos de reconhecer que o cinema brasileiro de feição dramática beneficia da cultura de telenovela deste país. É uma herança que se percebe nos atores, mas também no modo como se captam as relações humanas no contexto familiar.

Como Nossos Pais é um reflexo dessa proximidade entre os dois registos, tanto do ponto de vista do elenco - com duas brilhantes atrizes no centro, Clarisse Abujamra e Maria Ribeiro - como na teia emocional.

Laís Bodanzky alcança aqui uma discreta e arejada linguagem cinematográfica, dando à complexidade do vínculo afetivo entre uma mãe e uma filha a franqueza apreciável no grande ecrã. Ainda assim, as situações que moldam a crise de identidade da protagonista (Maria Ribeiro) não se descolam inteiramente de uma leitura televisiva. Entre uma coisa e outra, salienta-se a tranquila imprevisibilidade do desfecho.

Classificação: ** (Com interesse)