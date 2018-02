Pub

A canção original data do início dos anos 70, mas tem sido interpretada por grupos religiosos e em várias línguas, como em vietnamita

Diogo Piçarra desistiu esta terça-feira de participar no Festival da Canção depois da música que levou ao concurso, "Canção do Fim", ter sido acusada de ser um plágio. O cantor garante que "não plagiou conscientemente" a canção "Open Your Eyes", um original de Bob Cull. O tema inspirou adaptações de grupos como a Igreja Cristã Nova Vida e a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), que entretanto já rejeitou ligação à música de Piçarra. A versão brasileira "Abre os Meus Olhos", inserida no disco Cânticos do Reino vol. II, foi a que mais circulou nas redes sociais. Mas existem (muitas) mais versões.

Entretanto, a Universal Music Portugal, editora de Diogo Piçarra, emitiu um comunicado, citado pelo Blitz, sobre a retirada do músico da edição deste ano do Festival da Canção. No comunicado, a editora diz sentir "um orgulho imenso em representar um artista, com o talento, profissionalismo e sensibilidade, como o Diogo Piçarra", e sobre o alegado plágio, faz a defesa de Diogo Piçarra e diz que a sua decisão de desistir do Festival "é uma decisão difícil e corajosa, mas na qual a Universal se revê e se orgulha".

Esta é a canção original, "Open Your Eyes", de Bob Cull.

A versão dos Maranatha Singers:

Com letra vietnamita:

Em versão coro, pelos Heritage Singers:

Num registo mais pessoal, por Benjie Lyn Hornales-Hemphill:

A versão do pastor Walter, incluída no disco "Cânticos do Reino vol. II", com o título "Abre os meus olhos":

E, claro, a "Canção do Fim", de Diogo Piçarra: