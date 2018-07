AS BOAS MANEIRAS, de Marco Dutra e Juliana Rojas

Capitólio: dia 30, às 21.15



É o título mais sonante da secção Boca do Inferno, destinada aos filmes com estampa de sessão da meia-noite. Pode um filme de terror passado num futuro indeterminado e com um caso romântico entre duas mulheres ser uma reflexão política sobre este Brasil de hoje? Pode, de caras! Um menino lobisomem como metáfora da homoparentalidade.



PERSON TO PERSON, de Dustin Guy Defa

Culturgest: dia 27, às 19.00 e Cinema Ideal: dia 30, às 20.30



Num festival sem pérolas indie americanas do South By Southwest ou do Sundance, já não é mau celebrar a pesca em Locarno do exercício coral de Guy Defa, que insufla uma energia terna ao exercício do filme nova-iorquino "independente". Um conto de personagens que se cruzam e descruzam numa cidade onde o romance paira no ar.



O PROCESSO, de Maria Augusta Ramos

Cinema São Jorge: 1 de maio, 18.30, e 6 de maio, às 19.00

Este documentário mostra o processo de defesa da ex-presidente Dilma Rousseff em pleno impeachment. Um filme de golpe urgente sobre o suposto golpe com todas as regras de um empolgante courtroom drama. Cinema de denúncia que faz rimar sons do Congresso com gritos dos manifestantes. Foi dos melhores filmes da Berlinale.



A GENTLE CREATURE, DE Sergei Loznitsa

Culturgest: dia 27, às 21.45

Um dos cineastas da moda volta a filmar a agonia da Rússia, agora em estado de parábola. Uma mulher meiga vai até aos confins da Rússia tentar encontrar o marido encarcerado. Baseado num conto de Dostoiévski, encena de forma torrencial uma dor profunda de um povo. Foi dos bons filmes na última selecção oficial de Cannes.