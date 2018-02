Pub

The Florida Project, Sean Baker

O espaço da infância visto pelo cinema não amestrado de Sean Baker, cineasta da ala "indie" do cinema americano. Depois de Tangerine (2015), filma a América das famílias desfeitas num contexto de exploração realista de um motel que é casa daqueles que estão no limiar de ficarem "homeless". Um hotel paredes-meias com as traseiras do Disneyworld, na Flórida.

O que é mais interessante na câmara de Baker é saber deixar tudo acontecer: a tranquilidade de Willem Dafoe e o convite ao espetador para entrar nos jogos de infância destas crianças (a representação delas é tudo menos Hollywoodesca). Um naturalismo autêntico, retratado com tempo e vagar. É raro o cinema americano filmar a cultura "white trash" sem clichés ou juízos de valor, sabendo sempre ter coragem para ser "emocional".



Um dos filmes mais bonitos desta temporada.

Classificação: 4 estrelas (muito bom)