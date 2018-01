Pub

A banda britânica é a nova cabeça de cartaz do festival, juntando-se assim a Pearl Jam, Jack White, ou The National

A banda de indie rock, composta por Alex Turner, Jamie Cook, Nick O'Malley e Matt Helders, formada em High Green, Sheffield, Inglaterra, em 2002, atua no festival NOS Alive a 12 de julho, que regressa ao Passeio Marítimo de Algés entre 12 e 14 de julho.

Os Arctic Monkeys, cujo último e quinto álbum editado é AM, de 2013, juntam-se assim aos nomes já confirmados no cartaz de dia 12, como Nine Inch Nails, Snow Patrol, Khalid, Wolf Alice, ou Dead End. No dia seguinte atuam os Queens of The Stone Age, The National, Two Door Cinema Club, The Kooks, Surma, Yo La Tengo, ou Minta & The Brook Trout. No dia 14 atuam Pearl Jam, Jack White, Franz Ferdinand, Perfume Genius, Mallu Magalhães ou Alice in Chains.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Os bilhetes para o dia 14 estão esgotados, bem como os passes de três dias, mas restam ainda bilhetes diários e passes de dois dias para 12 e 13 de julho.