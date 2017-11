Pub

THE ONLY LIVING BOY IN NEW YORK Marc Webb

Este é um caso em que a preservação do título original não é um preciosismo. Trata-se, de facto, de evocar a canção homónima de Simon & Garfunkel, essencial na teia romanesca do filme (tal como Visions of Johanna, de Bob Dylan).

Estamos perante uma boa surpresa: um filme que parte de uma peripécia mais ou menos "policial" - um jovem que descobre que o pai tem uma amante - para elaborar uma teia de acidentes e incidentes afetivos através da qual todas as personagens vão entrar num perturbante processo de revelação.

Marc Webb sabe manter o filme num tom de suave intimismo, valorizando a especificidade dos cenários nova-iorquinos, contando com um belo elenco em que encontramos o jovem Callum Turner (vimo-lo em Pela Rainha, de John Boorman), Kate Beckinsale, Pierce Brosnan, Cynthia Nixon e Jeff Bridges.

Classificação:*** bom