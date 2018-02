Pub

Paul McGuigan, realizador de As Estrelas não Morrem em Liverpool, conta a história de Gloria Grahame e quer pôr toda a gente a googlar o nome desta atriz dos anos 50

Ela dança ao som do disco-sound dos anos 80. Dança como uma ferocidade que se confunde com euforia. Ela é Gloria Grahame, estrela de Hollywood que veio morrer na Inglaterra dos anos do final dos anos 1970, começo dos 1980, e viveu o seu último amor com um ator de Liverpool bastante mais novo do que ela, precisamente Peter Turner, rapaz de classe operária que subitamente se tornou amante de uma mulher que chegou a conquistar o Óscar (em Cativos do Mal, em 1952, sob as ordens de Minelli) e a fazer furor em clássicos como Oklahoma! (1955), de Fred Zinneman; Desejo Humano (1954) ou Corrupção (1953), ambos de Fritz Lang. Neste filme do escocês Paul McGuigan, As Estrelas não Morrem em Liverpool ,que amanhã estreia, Annette Bening apropria-se de Gloria e do seu vigor, mesmo na fase de canto do cisne.

Na sequência onde Peter Turner (um Jamie Bell a fazer rima com a memória de Billy Elliot) e Gloria dançam, a câmara de McGuigan parece nem ter pedalada para a torrencial energia. É uma dádiva de uma das maiores atrizes americanas, uma Annette Bening em número de "desaparecimento" total. O chamado papelão que sempre quis fazer (em Hollywood, Gloria tem muitos fãs, mas é preciso ter coragem de querer interpretá-la precisamente quando está a morrer e longe do período da glória ao lado de Bogart e companhia...).

O realizador quase gagueja quando fala dela: "a Annette é uma estudante porque quer permanentemente continuar a aprender. Trata-se de uma atriz que não pára de pesquisar! Mas também é mestre porque sabe sempre o que fazer: Ela chega ao plateau e tem o seu método, é literal! E, atenção, nem gosto dessa palavra. Mas antes do primeiro dia de rodagem não tinha esse método. Mal começámos a filmar quase que nem falava nos intervalos...É a sua cena! "

Subjacente ao filme, uma adaptação do livro de memórias do próprio Peter Turner, está o tema de uma certa libertação feminina. Gloria Grahame foi sempre conhecida por ter muitos casos e, mais tarde, por preferir homens bem mais novos. Ficou marcada por uma atitude independente, não aceitando as regras castradoras dos estúdios de Hollywood que não viam com bons olhos estrelas com a marca do divórcio (foi casada três vezes). Mas As Estrelas não Morrem em Liverpool apenas se centra na forma como deixou o jovem Peter Turner em estado de absoluta paixão. Nesse aspeto, Jamie Bell e Annette Bening ligam bem, têm uma verdadeira química. Pode-se acusar alguns defeitos ao filme, mas nunca de ter algum preconceito ou olhar exótico sobre uma relação entre uma mulher mais velha e um jovem. Paul McGuigan deixa bem explícito que entre ambos houve mesmo uma verdadeira história de amor: "No começo, o Peter era apenas mais um jovem que ela quis conquistar. Mais tarde, creio que os dois estavam mesmo apaixonados".

Produzida por uma mulher, Barbara Broccoli, a detentora da marca James Bond, esta história verdadeira não precisa de ser vendida com bandeira de causa feminista, mas respeita profundamente o percurso de uma atriz que acabou por ficar ligada a um modelo de diva. Daí que McGuigan tenha querido aventurar-se num imaginário artificial e mesmo anti-naturalista. Grande parte do filme está cheio de referências ao universo "fifties" dos clássicos onde Gloria Grahame brilhou. "Essa colagem a certos filmes de Gloria foi intencional, embora não tenha querido exagerar nem ser demasiado cinéfilo. Apenas quis jogar com esse imaginário. Por isso mesmo, só as cenas de Liverpool não foram filmadas num estúdio. A nossa Nova Iorque está romantizada. Seja como for, a ideia que quis passar era de tornar fascinante o mundo de Gloria. Depois deste filme, quero que as pessoas googlem o seu nome, que descubram os seus filmes e que tenham montes de prazer com eles", assume.

Atriz esperou por papel

Por ser revivalista e pontuado por uma aura de memórias de um cinema clássico, não terá sido fácil a génese deste projeto. No seu sotaque escocês vaidoso, McGuigan garante que Barbara Broccoli esteve cerca de duas décadas para avançar com o filme. Sabe-se também que Annette Bening tinha este papel na sua agenda, mas esperou para ter a idade certa para o fazer. Hoje em dia, não é fácil montar produções onde a protagonista tem mais de 50 anos...

Curiosamente, o filme foi muito bem recebido no Festival de Telluride, no verão passado, mas, depois, em Toronto, a imprensa dividiu-se e a chama comercial do filme terá ficado prejudicada. Inicialmente, chegou-se a pensar que poderia chegar aos Óscares, sobretudo através de Bening, que mais uma vez é lamentavelmente esquecida pela Academia. Ainda assim, por ser uma obra britânica (com financiamento americano), está na corrida para os BAFTA, com nomeação para melhor ator (Bell), atriz (Bening) e argumento adaptado (Matt Greenhald).

Para McGuigan, o mais importante era preservar o fascínio de Peter Turner pela mulher que amou, quanto mais não seja porque Turner acompanhou as filmagens e teve direito a um pequeno "cameo": ""creio que ainda hoje o Peter Turner vive com a Gloria! A Gloria marcou-o, foi um grande momento da sua vida", diz-nos. Se é tudo verdade o que aqui vemos? O escocês surpreende: "tudo aconteceu mesmo! Toda esta história é verídica, apenas incluímos uma outra alteração, como, por exemplo, a cena de Romeu e Julieta. Por outro lado, sei que Gloria Grahame teria adorado ser Julieta!".