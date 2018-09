Brian Eno referiu-se a ela como "a melhor coisa que aconteceu a seguir a Patti Smith". Anna Calvi regressa a Portugal em outubro para apresentar o seu novo álbum Hunter, a 19 de outubro no Hard Club do Porto e no dia seguinte no Cineteatro Capitólio, em Lisboa.

A cantautora e guitarrista britânica, de 37 anos, já lançou o primeiro single do novo álbum, que conta com Adrian Utley dos Portishead e Martyn Casey dos The Bad Seeds nos teclados e no baixo, respetivamente. Don"t Beat The Girl Out Of My Boy já tem videoclip, realizado por William Kennedy, que habitualmente colabora com Kendrick Lamar, destaca a promotora dos concertos, a Sons em Trânsito.

Anna Calvi estreou-se com disco homónimo em 2011, a que se seguiu One Breath (2013) e o EP Strange Weather, em colaboração com David Byrne.