Duo norte-americano apresenta-se em junho no Teatro Capitólio.

Os Animal Collective tocam em Lisboa no próximo dia 21 de junho. O concerto da banda americana acontecerá no Teatro Capitólio, no Parque Mayer, e, de acordo com o comunicado da promotora ZDB, o espetáculo irá centrar-se no álbum Sung Tongs, que os Animal Collective editaram em 2004.

Em 2017, os Animal Collective deram um espetáculo semelhante, recordando este mesmo álbum, no 21º aniversário da Pitchfork. Agora, os músicos Avery Tare and Panda Bear vão levar esse espetáculo numa digressão que vai começar em Londres, no Reino Unido, e vai passar por cidades como Amesterdão, Berlim, Copenhaga, Paris, Barcelona, Lisboa e Atenas, atravessando depois o Atlântico para mais oito datas nos Estados Unidos.

"Sung Tongs é uma poção mágica na alquimia pop a que os Animal Collective se têm dedicado. Trata-se de uma espécie de banquete feérico para os sentidos e uma fabulosa ode dadaísta à pop contemporânea", escreve a ZDB no seu comunicado, que fala ainda da "um sentimento de catarse multicolor, difuso e fervilhante" associado à música deste duo.

Aqui fica uma antevisão do que poderemos ver:

Os bilhetes para o concerto custam 25 euros e estarão disponíveis para venda online na próxima sexta-feira, dia 23 de Março, às 10:00.