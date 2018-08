Alkantara: um festival para nos encontrarmos no mundo

Esta noite, quando as bailarinas, cantoras e atrizes de Bouchra Ouizguen encherem os jardins do Castelo de S. Jorge de sons e gestos que mais pertencem aos pássaros do que às gargantas e corpos de gente, ouviremos também o motor do Alkantara 2018 a arrancar. O espetáculo Corbeaux (corvos) junta intérpretes portuguesas às de diferentes gerações da companhia da coreógrafa marroquina (artistas oriundas da tradição de cabaret que vimos em Madame Plaza , na edição de 2012) e convoca rituais tão estranhos quanto familiares para atingir um corpo coletivo e um estado que é universal, íntimo e presente - o transe ritualista ancestral a ecoar naquele que a dança pode espoletar numa discoteca, por exemplo. Marca também, fora dos palcos convencionais, o início das celebrações de 25 anos na vida de um festival crucial para o panorama artístico e cultural atuais, que ultrapassa fronteiras de disciplinas e geografias.

Fundado por Mónica Lapa (1965-2001), coreógrafa e bailarina cuja visão espelhava o inconformismo de uma geração sem lugar para apresentar a sua pujante criação, o então Danças na Cidade aconteceu pela primeira vez em 1993, na Central Tejo (onde agora se instala o MAAT) e estabeleceu-se pela mão do programador Mark Deputter (atual director da Culturgest) enquanto bienal de artes performativas, internacional, contemporânea e interdisciplinar - o Alkantara festival (face visível da associação e espaço com o mesmo nome, centro nevrálgico das artes em Lisboa). O desenho da programação que é o último assinado por Thomas Walgrave (fundador dos tg STAN e criador dos espaços cénicos dos espetáculos do coletivo belga, entre outros) que, ao fim de uma década na direção artística do festival, regressa em pleno à sua prática artística e passa o testemunho a Carla Nobre de Sousa e David Cabecinha, uma nova geração de programadores com trabalho já feito no festival (e não só).

A história destes 25 anos é intensa e está inscrita na imagem deste Alkantara. A partir de um trabalho quase arqueológico desenvolvido pela equipa, a designer Ana Teresa Ascensão põe em marcha um programa gráfico que usa a memória física do festival para desenhar os materiais desta edição: na letra miudinha que atravessa o cartaz e o programa há uma corrente de milhares de palavras em nome próprio, declarações de intenção dos programadores, reflexões críticas e, sobretudo, testemunhos dos artistas cujas obras foram dando corpo ao festival, com as questões que os atiraram para as peças. É um arquivo vivo que torna visível o chão em que assenta o programa que agora começa, mas é preciso estar disponível para o que é difícil de ler, coisa que ressoa no potencial dos espetáculos propostos, capazes de intensificar a nossa experiência do mundo e de nós próprios.

Um festival é um lugar para pensar o mundo