Pub

Festival da Canção. Na 2.ª semifinal, marcada por falhas técnicas, Diogo Piçarra fez o pleno: conseguiu os 12 pontos do júri e do público e fez a polémica do dia, acusado de plágio

Foram premonitórias as palavras de Júlio Isidro, presidente do júri do Festival da Canção, na 2.ª semifinal, domingo à noite. "A polémica é o festival". Ontem, acusações de plágio de uma canção da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) ensombraram o pleno de votação de Diogo Piçarra. O artista conquistou os 12 pontos do júri e 12 pontos do televoto e a sua Canção do Fim é a mais votada desta edição do concurso que escolhe o representante de Portugal na Eurovisão.

Via Facebook, Diogo Piçarra respondeu às acusações de cópia da canção Abre os Meus Olhos, do pastor Walter da IURD. "Desconhecia por completo o tema e continuarei a defender a minha música por acreditar que foi criada sem segundas intenções."

"A simplicidade tem destas coisas, e as melodias na música não são ilimitadas", admite Diogo Piçarra sobre as semelhanças entre Abre os Meus Olhos e a sua Canção Sem Fim. "Nunca participaria num concurso nacional com a consciência de que estava a plagiar uma música da Igreja Universal. Teria agarrado na guitarra e feito outra coisa qualquer", afirma.

"A música é muito simples, é elementar e nestes casos é mais fácil acontecerem plágios. Mas felicito o músico por nunca ter ouvido um cântico da IURD", reagiu o maestro Victorino d" Almeida ao DN, quando soube que Diogo Piçarra garantiu que criou o tema no final de 2016, enquanto, alega o músico, o hino da IURD data da década de 70.

Júlio Isidro, presidente do júri, admite que as duas cantigas são muito semelhantes, embora não faça ideia das consequências. Os jurados, diz, não podem ser responsabilizados. "Não conhecemos a música toda", refere. Só pode dizer que, embora não conheça as votações dos restantes oito membros do júri, Diogo Piçarra ficou nos lugares cimeiros de todos. A RTP não respondeu aos contactos do DN.

Outra acusação de plágio circulou após a 1.ª semifinal. Nas redes sociais, criticavam-se as semelhanças entre Scars So Beautiful, de Alessia Cara, e A Mesma Canção, de Paulo Praça. As críticas, neste caso, foram eclipsadas pelo facto de a intérprete Maria Amaral ter ficado pelo caminho e pela polémica em torno de um erro nas votações da 1.ª semifinal.

Erro na votação

Na segunda-feira, após a primeira eliminatória, a RTP emitiu um comunicado em que assumia que tinha havido um erro nas votações. Uma falha na transcrição do número de televotos fez com que fossem atribuídos pontos à canção número 3, de Mallu Magalhães, interpretada por Beatriz Pessoa, que eram afinal para a número 13, de Paulo Praça.

Beatriz Pessoa cantou uma canção de Mallu Magalhães. Um erro de transcrição deu-lhe mais pontos do que aqueles que efetivamente tinha. A correção deixou-a fora da final | Fotos cedidas pela RTP

A possibilidade de erro foi detetada na noite do festival, mas só depois de uma recontagem dos votos por parte da RTP permitiu perceber que havia mudanças no quadro classificativo. Neste caso, que a canção de Mallu Magalhães não iria à final, mas sim Sem Medo, uma composição de Jorge Palma cantada por Rui David.

A semifinal de domingo ficou também marcada por problemas técnicos durante a atuação da intérprete da canção de Tito Paris - o playback musical entrou a meio da canção.

O playback musical da canção de Maria Inês Paris entrou a meio. A RTP chamou a cantora para repetir | Fotos cedidas pela RTP

Por decisão da RTP, Maria Inês Paris, sobrinha do compositor, voltaria ao palco para interpretar mais uma vez Bandeira Azul, que se qualificou para a final de domingo, dia 4, no pavilhão Multiusos de Guimarães (ver caixa com a lista canções finalistas e a ordem de atuação sorteada no domingo à noite, após a semifinal).

A lista dos 14 fnalistas, por ordem de atuação:

1. Rui David, Sem Medo

2. Diogo Piçarra, Canção do Fim

3. Peter Serrado, Sunset

4. Joana Espadinha, Zero a Zero

5. Lili, O Voo das Cegonhas

6. Catarina Miranda, Para Sorrir eu Não Preciso de Nada

7. Joana Barra Vaz, Anda Estragar-me os Planos

8. David Pessoa, Amor Veloz

9. Minnie & Rhayra, Patati Patata

10. Janeiro, sem título

11. Maria Inês Paris, Bandeira Azul

12. Anabela, Para te Dar Abrigo

13. Cláudia Pascoal, Jardim

14. Peu Madureira, Só por Ela