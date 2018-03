Pub

Yann Arnaud tinha 38 anos. Caiu de cerca de quatro metros de altura enquanto fazia acrobacias aéreas suspenso por fitas

O francês Yann Arnaud, de 38 anos, morreu neste sábado durante o espetáculo VOLTA, do Cirque du Soleil, num número em que fazia acrobacias aéreas pendurado em fitas. O espetáculo decorria em Tampa, no estado americano da Florida. O acrobata, que segundo o jornal Tampa Bay Times terá caído de uma altura de cerca de quatro metros depois de falhar uma das fitas, ainda foi assistido no hospital.

"Toda a família Cirque du Soleil está em choque e arrasada com esta tragédia. O Yann tem estado connosco durante mais de 15 anos e era amado por todos os que tiveram a oportunidade de o conhecer", afirmou o CEO e presidente do Cirque du Soleil Entertainment Group, Daniel Lamarre, citado pela Time. Os dois espetáculos de VOLTA que se seguiriam ao de sábado foram cancelados.

Yann Artaud não foi o primeiro artista do Cirque du Soleil a morrer depois de um acidente em palco. Em 2013 e 2016 dois outros artistas morreram.