São anunciados hoje, às 13.22, os nomeados para os prémios da Academia de Hollywood

Os nomeados nas 24 categorias dos Óscares serão anunciados hoje, no Samuel Goldwyn Theater, em Beverly Hills, EUA.

Pode acompanhar o anúncio aqui:

A lista em atualização:

Às 13:22 (5:22 em Los Angeles) serão anunciados os nomeados nas seguintes categorias: Fotografia, Guarda-roupa, Montagem, Caracterização, Banda Sonora Original, Direção de Arte, Curta-metragem de Animação, Curta-metragem, Som, Efeitos Sonoros e Efeitos Visuais.

Às 13:38 (5:38 em Los Angeles) serão anunciados os nomeados nas seguintes categorias: Filme, Realização, Argumento Original, Argumento Adaptado, Ator, Atriz, Ator Secundário, Atriz Secundária, Filme de Animação, Documentário, Curta-metragem documental, Filme em língua estrangeira, Canção Original.

A cerimónia de entrega dos prémios acontece a 4 de março, no Dolby Theater, em Hollywood, Califórnia. Será a 90ª edição dos Óscares da Academia de Hollywood (Academy of Motion Picture Arts and Sciences). Tal como no ano passado, a apresentação estará a cargo do humorista Jimmy Kimmel.