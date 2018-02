Pub

A Vidigueira recebe um coro da cidade húngara de Szedeg para um concerto de música sacra na Igreja Matriz de São Cucufate. Mas antes há uma visita à casa que foi de Vasco da Gama e uma prova de vinho de talha. Amanhã é dia de aprender a podar as vinhas à moda antiga

É nas terras de Vasco da Gama, literalmente, que começa hoje o festival de música do Baixo Alentejo, neste ano com a previsão de uma afluência maior ainda do que nas edições anteriores.

Quem espera receber mais participantes é o diretor do festival, José António Falcão, que fala numa "onda de entusiasmo". Como não há compra de bilhetes envolvida - os concertos e as outras atividades são de participação gratuita - não há por enquanto números envolvidos, apenas esta expectativa baseada em telefonemas, emails e cartas que têm chegado aos organizadores.

O programa deste fim de semana desdobra-se em quatro momentos, começando pela visita, às 15:00, ao antigo Convento de Nossa Senhora das Relíquias, um espaço privado que raramente é aberto ao público. Os visitantes serão recebidos pelos proprietários - Mário Maia e Silva e as filhas Susana (historiadora de arte) e Filipa (educadora de infância) - e pelo diretor do festival, também historiador de arte. O convento pertenceu a Vasco da Gama, que foi conde da Vidigueira e cujos restos mortais estiveram ali sepultados até 1880, quando foram trasladados para o Mosteiro dos Jerónimos. Certamente os anfitriões vão ter oportunidade de contar as aventuras que rodearam esta operação, feita contra a vontade das pessoas da terra. Uma história com vingança envolvida: as ossadas que estão em Belém poderão ser de um descendente do navegador.

"O edifício é lindíssimo", diz José António Falcão sobre o convento, acrescentando que "está muito bem tratado e é um sítio mágico". E sublinha a excecionalidade da visita: "Eu próprio esperei 30 anos para entrar lá".

Pelas 17:00, segunda paragem: o lançamento do vinho de talha de Vilalva, da Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito. "Trata-se de um vinho muito especial, feito com uvas de vinhas centenárias e que estagia em talhas de cerâmica. Este tipo de vinho é candidato a património da humanidade - é uma técnica vinda do tempo dos romanos, apurada pelos monges que fundaram o convento de Vila de Frades - inicialmente uma ordem beneditina, depois a Ordem dos Cónegos Regrantes de Santo Agostinho." Este vinho estará depois disponível nos postos de venda da Adega Cooperativa.

Às 21:30, chega a vez da música, com o concerto O vos omnes pelo Coro de Câmara Vaszy Viktor. Este coro, que vai interpretar em latim música sacra húngara, está ligado a duas instituições - a ópera e a catedral da cidade de Szeged. A dirigi-lo está o maestro Sandor Gyüdi, especialista em música coral que começou por formar-se em Matemática e Ciências antes de se dedicar apenas à música. "É um homem de um tal rigor que nos pediu previamente que lhe indicássemos que pronúncia se usa em Portugal para o latim", assinala José António Falcão. "Nunca me fizeram esta pergunta, nem nos anos em que estive à frente do Teatro nacional de São Carlos".

O concerto será na Igreja Matriz de São Cucufate que, segundo o diretor do Festival, tem as melhores condições acústicas das igrejas do Alentejo. Apesar de pertencer a uma paróquia envelhecida, este monumento encontra-se em bom estado de conservação. "Em parte, o cuidado com esta igreja deve-se ao próprio festival, que tem ajudado - tal como noutros locais - a que se mantenha em boas condições, com caiações regulares, telhados arranjados e instalação elétrica remodelada".

O programa termina amanhã com a terceira vertente do festival - música, património e biodiversidade. "Vamos estudar as tradições vitivinícolas do terroir vidigueirense", explica Falcão. Os guias serão o agrónomo José Miguel de Almeida, o especialista em microbiologia Virgílio Loureiro e os produtores Joaquim Galante de Carvalho e Arlindo Ruivo. "Poderemos observar as diferenças entre as vinhas novas e as antigas e depois vamos aprender a podá-las à maneira tradicional".

"Estas vinhas deviam passar do ministério da agricultura para o ministério da cultura", como diz Virgílio Loureiro. São vinhas de uva branca, centenárias, que têm menor capacidade produtiva do que as novas, e por isso têm sido arrancadas e substituídas. Mantêm-se graças a alguns agricultores mais persistentes e são sempre tratadas por mão humana.

O Festival Terras Sem Sombra, que tem neste ano a Hungria como país convidado, decorre até final de junho, sempre em fins de semana. A segunda sessão será em Serpa, a 3 e 4 de março, e inclui a estreia mundial das Canções Populares Húngaras de Fernando Lopes-Graça pelo meio-soprano Cátia Moreso e pelo pianista Nuno Vieira de Almeida.