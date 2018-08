A série de ficção científica que agrada a 93% da audiência e a 21% dos críticos

Aquilo em que Seth MacFarlane põe a mão costuma dar bons resultados, mas ninguém sabia o que esperar quando o ator e produtor responsável por Family Guy e Ted anunciou uma nova série de ficção científica. The Orville passa-se em 2418 e retrata as aventuras da tripulação de uma nave exploratória da União Planetária, comandada pelo protagonista Ed Mercer (Seth MacFarlane).

A inspiração nos temas e imagética de Star Trek é flagrante, mas o tom bastante diferente. Trata-se de uma alegoria espacial com toques de comédia que explora temas controversos, desde racismo a identidade de género. A mistura deu origem a uma situação pouco usual: os críticos destruíram a série, os espectadores adoraram-na. Apesar das críticas negativas que recebeu, The Orville bateu recordes de audiência na Fox e tornou-se no maior lançamento da temporada 2017-2018 no canal. A segunda temporada foi anunciada quase de rajada, dado o sucesso de audiências que se verificou.

"Sempre vimos isto como uma série de antologia", declarou Seth MacFarlane no painel dedicado a The Orville durante o Paley Fest em Hollywood. "As pessoas abraçaram esta série como ficção científica a sério. Veem pela narrativa e pelas personagens", referiu. MacFarlane não se coibiu de criticar os críticos, que arrasaram o programa desde a sua estreia. "Houve muita hostilidade estranha", afirmou, "do tipo "quem pensas que és para escreveres sobre estas coisas"?", acrescentou o produtor.

Vários episódios da primeira temporada lançaram polémica, em especial "About a Girl", no qual o casal de oficiais da raça alienígena Moclan, Bortus e Klyden, têm uma filha; a raça é inteiramente masculina, o que levou a um debate sobre se deviam proceder a mudança de género.

"A razão pela qual eu me envolvi nesta série, além de precisar de um emprego, é que apresenta as coisas de lados diferentes e permite à audiência retirar as experiências que quiser", analisou Chad L. Coleman, que interpreta o alienígena Klyden. Para J. Lee, que dá corpo ao tenente John LaMarr, esse é o apelo da história: ficção científica que funciona como "um espelho das coisas que estão a acontecer."

MacFarlane tem uma visão ilimitada do que a série pode fazer, comparando-a ao espectro de temas abordados na icónica Twilight Zone. "A boa ficção científica deve fazer isto, ser tópica e impulsionada pelas personagens. Deve poder tocar em qualquer tipo de tópicos", considerou, sublinhando que "a reação dos fãs foi diferente". O facto de The Orville ter estreado mais ou menos ao mesmo tempo que Star Trek: Discovery no canal rival CBS, com uma óbvia proximidade de temas, também foi alvo de críticas.

Adrianne Palicki, que interpreta a primeira oficial Kelly Grayson, referiu o peso que teve a forma como as pessoas falaram da série mesmo antes da estreia. "Houve um julgamento massivo", lembrou. As coisas mudaram porque "não era o que as pessoas esperavam." No Rotten Tomatoes, a diferença de reações é fenomenal: os críticos deram 21% à série, o que é extremamente baixo, enquanto a audiência dá 93%.

Percebeu-se porquê no Paley Fest, um evento anual que decorre no mesmo cenário da cerimónia dos Óscares. O Dolby Theatre estava cheio de fãs incondicionais da série, alguns vestidos a rigor, que expressaram a sua adoração pela história e a sua execução visual. Apesar dos temas polémicos - a final, por exemplo, faz uma análise ao fanatismo religioso - a série tocou os fãs por ter uma mensagem positiva. Era precisamente isso que MacFarlane queria quando concebeu a história.

"Tenho tendência a fazer coisas que gostaria de ver. Não havia nada do género, era tudo tão serial e pesado. Queria ficção científica que não fosse um conto de advertências, algo positivo", explicou o protagonista.

Ainda assim, a ideia é não fugir aos temas quentes da atualidade. "É algo que dá início à conversa", afirmou Penny Johnson Jerald, atriz que interpreta a médica Claire Finn. "Os fãs são mais inteligentes do que as pessoas pensam." Jerald acrescentou que o facto de ela própria ser cristã não afeta o seu trabalho. "Queremos apresentar as questões e deixar que as pessoas tomem as suas decisões."

O elenco da série está agora a gravar a segunda temporada e não adiantou muito sobre o que a legião de fãs pode esperar. "Vocês vão ser tão surpreendidos", prometeu Jerald. A próxima temporada terá 14 episódios, mais dois que a primeira, e novidades no elenco atual: já confirmada está Jessica Szohr, conhecida por ter participado em Gossip Girl e Shameless. Em Portugal, The Orville passa no canal Fox Comedy.