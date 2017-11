Pub

O Quadrado, de Ruben Östlund

Este ano, no Festival de Cannes, o júri presidido por Pedro Almodóvar achou por bem marginalizar a atualidade perversa do fabuloso Happy End, de Michael Haneke (ao que parece, sem distribuição assegurada em Portugal), distinguido com a Palma de Ouro o superficialismo hábil de O Quadrado.

A história mais ou menos rocambolesca do diretor de um museu, em Estocolmo, é tratada como um painel de "sintomas" das crises do nosso mundo mediático, desde o valor público dos objetos artísticos (com contagiante humor) até ao lugar politicamente problemático dos refugiados (resvalando para a facilidade demagógica).

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Enfim, para o melhor e para o pior, a pose "ideológica" de Ruben Östlund corresponde aos valores correntes do cinema "social" - sendo ele sueco, digamos que Bergman nos faz falta.

Classificação: ** (com interesse)