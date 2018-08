"Mercy nasceu no Aquarius no instante em que entrávamos na porta de Catane. Que símbolo!". As palavras do jornalista Gegory Leclerc, publicadas no Twitter, no dia 21 de março de 2017, são o princípio da história da canção dos Madame Monsieur que amanhã à noite chega ao palco do Altice Arena, em Lisboa, representando França.

"Dez minutos depois de ler a mensagem no Twitter decidi escrever a canção", contou Emilie Satt na passadeira azul da Eurovisão, domingo, ao DN. Assina-a com Jean-Karl Lucas, com quem há dez anos "partilha uma viagem musical e pessoal", segundo a biografia divulgada Eurovisão.

A canção tem sido bem acolhida pela comunidade que segue a Eurovisão, mas levou também a que o olhar mediático regressasse ao assunto. Mercy e a mãe, Taiwo, vivem hoje num campo de refugiados na Sicília, segundo uma reportagem da France 2, partilhada mais de 300 mil vezes nas redes sociais. "Espero que nos ajude", disse a mulher. O marido de Taiwo e pai de Mercy terá sido detido na Líbia.

Na letra, os Madame Monsieur falam sobre o facto de a criança ter nascido entre dois países.

Deixámos a nossa casa, havia guerra. Ela tinha motivos, não tinha nada que perder. Não, nada exceto a vida

"Mercy" tem sido lida também como uma crítica à política restritiva do presidente de França, Emanuelle Macron, em relação a refugiados e indocumentados.

A canção dos Madame Monsieur já foi vista 8 milhões de vezes no YouTube e é uma das candidatas à vitória.