O Último Retrato, Stanley Tucci

Foi um dos casos de simpatia extrema do penúltimo festival de Berlim. Uma história verdadeira sobre o último retrato do artista suíço Alberto Giacometti, precisamente ao seu amigo americano, James Lord, bon vivant e ex-espião americano. Um retrato que de um dia passou para várias semanas.

Final Portrait encanta pela descarnada ternura pelas personagens. Não é apenas por Giacometti, mas também pela sua mulher, pela amante e, sobretudo, por Lord. Parte do charme do filme assenta na ausência de grandes lapidações narrativas. Na verdade, não parece haver grandes momentos dramáticos nem sobressaltos. As coisas vão andando e no pequeno detalhe poderá estar o ganho.

Claro que pelo caminho há quem vai encontrar um lado de exercício americano intelectual meio burguês.

No meio de tudo isto, o Giacometti de Geoffrey Rush é ótimo.

Classificação: *** (bom)