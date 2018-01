Pub

O AMANTE DE UM DIA Philippe Garrel

Sabemos que a palavra "amante" é muito cara a Philippe Garrel. E sabemos também que os seus filmes se inscrevem num território há muito abandonado pela maior parte dos cineastas: a intimidade, na sua expressão narrativa menos fabricada.

O território privilegiado de Garrel continua a ser então essa matéria altamente estética das relações que se questionam, e cujos protagonistas deambulam numa espécie de intemporalidade fotogénica.

No caso deste O Amante de Um Dia, a beleza do cinema intimista nasce do cruzamento quotidiano de duas jovens na casa do pai de uma delas a outra, da mesma idade, é a amante do pai. Observando a profunda dicotomia do comportamento de ambas, Garrel explora a dinâmica feminina no interior de um conto sobre a fidelidade. E com um minimalismo apurado, a câmara fixa os corpos na sua fascinante pulsação dramática.

Classificação: **** (Muito bom)