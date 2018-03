Pub

Até dia 12 abril, data de anúncio da seleção, não param de surgir hipóteses para a corrida à Palma de Ouro deste ano. O festival arranca a 8 de maio

Prever o que Cannes vai convocar é olhar para o calendário e ser razoável, mas não deixa de ser um exercício de especulação pura, provavelmente mais perto de uma lista de sonhos cinéfilos. Nesta altura, fazendo um ponto da situação, há fortes probabilidades de não falharmos alguns títulos.

Fala-se, por exemplo, que vamos ter o regresso à croisette de Lars von Trier, perdoado depois dos comentários politicamente incorretos na conferência de imprensa de Melancolia. O dinamarquês tem pronto The House That Jack Built, filme sobre o mal e sobre a violência em cinema. Espera-se também que habitués de Cannes voltem a marcar presença: Naomi Kawase, Mike Leigh, Carlos Reygadas, Olivier Assayas, Matteo Garrone, Nuri Bilge Ceylan, Xavier Dolan e Jean-Luc Godard são dados como certos, mas também manda o bom senso apostar em Old Man and The Gun, do novo menino bonito do cinema americano, David Lowery, com Robert Redford como protagonista, ou Under the Silver Lake, de David Robert Mitchell, outro americano idolatrado em França, embora todos queiramos ver em Cannes a primeira obra falada em inglês de Claire Denis, High Life, com Robert Pattinson e ficção científica selvagem.

Será também muito estranho se Radegung, de Terrence Malick, The Beach Bum, de Harmony Korine, e Loro, de Paolo Sorrentino, ficassem de fora. Quanto aos possíveis filmes fora de competição, faz sentido os rumores de Han Solo - Uma História de Star Wars, de Ron Howard e Ocean"s 8, com Sandra Bullock à frente de um magistral elenco feminino, coisa que nestes tempos seria ouro para a carpete vermelha do Palais, embora fosse lindo ver o novo da Pixar, Incredibles 2, também presente.

Mesmo sem portugueses à vista na competição, já se percebeu que Cate Blanchett vai ter das melhores dores de cabeça que um presidente de júri já sofreu nos últimos anos.