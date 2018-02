Pub

"Todas as Cartas de Rimbaud", Edmundo Cordeiro

Um documentário com Maria Filomena Molder é, só por si, um diamante de erudição. Todas as Cartas de Rimbaud tira partido dessa verve e intimidade cultural que anima o discurso da ilustre filósofa, exibindo excertos de aulas suas e leituras - como o título indica - de cartas de Rimbaud que tem copiadas à mão num pequeno caderno escondido nas estantes da sua sala de estudo.

E se é verdade que há um encanto próprio nestes registos de sabedoria em estado puro, também se sente que o filme de Edmundo Cordeiro podia ter crescido mais com a "arte de podar" que está implícita no movimento das palavras de Molder (e explícita na introdução).

Digamos que podia haver mais planos das mãos de Molder a folhear o seu precioso caderno com as epístolas do poeta francês, e menos imagens "ilustrativas". Ainda assim, é um documentário com luz dentro.

Classificação: ** (Com interesse)