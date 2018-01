Pub

Crítica ao filme "The Commuter - O Passageiro", de Jaume Collet-Serra

Quarta colaboração entre Liam Neeson e Jaume Collet-Serra, neste action movie não há nada para ver senão a perseverança do primeiro. "Tenho 60 anos", diz logo no início quando é despedido da empresa onde trabalha, com o olhar mais abalado deste mundo. Segue-se um misterioso encontro, no comboio que apanha todos os dias para casa, com uma desconhecida que lhe oferece uma avultada quantia de dinheiro em troca de um favor: identificar um passageiro.

E aqui temos Neeson a entrar em modo suspense (uma malograda atmosfera hitchcockiana), para no minuto seguinte expor os dotes performativos no campo da ação

O cansaço e maturidade do protagonista ainda redimem as grandes trapalhadas do filme, como a inépcia dos diálogos, mas tirando essa admiração pela diligência do ator, The Commuter não passa de um pobre exercício de género.

Classificaçã: * (Medíocre)