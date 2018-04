Pub

RAMPAGE - FORA DE CONTROLO, Brad Peyton

As colaborações de Dwayne Johnson com Brad Peyton continuam, e vão de mal a pior. Depois do extenuante filme-catástrofe San Andreas (que a propósito já tem uma sequela a ser preparada), o novo título só vem confirmar uma coisa: Peyton é um realizador infantil, no pior sentido do termo.

A saber, Rampage - Fora de Controlo é sobre uma experiência genética que, por um nefasto acaso, vai afetar alguns animais alterando-lhes o tamanho e fomentando a sua agressividade. Um desses animais é o gorila protegido pelo primatologista interpretado por Johnson.

O que se segue é destruição e mais destruição, com uns diálogos francamente primários pelo meio e tentativas goradas de humor... Gostaríamos de elogiar a boa onda de Johnson, mas nada se salva diante do prazer bronco de Payton em desfazer helicópteros e prédios como quem desmancha torres de Lego.

Classificação: Mau