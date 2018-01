Pub

A 19ª edição do festival literário Correntes D"Escritas poderá ser a última que recebe o evento sem que a Póvoa de Varzim seja declarada Cidade Literária da UNESCO. A organização quer o título em 2019.

A lista de presenças no Corrente D"Escritas costuma ser das maiores dos festivais literários portugueses e este ano não é diferente pelo que revelou o vice-presidente da autarquia, Luís Diamantino, durante a apresentação da próxima edição que reúne escritores de expressão ibérica.

Entre eles está o brasileiro Luís Fernando Veríssimo, o Prémio Camões de Cabo Verde, Arménio Vieira, os espanhóis António Muñoz Molina e Elvira Lindo, bem como os portugueses Ana Luísa Amaral, Ana Margarida Carvalho, Daniel Jonas, Onésimo Teotónio de Almeida, José Carlos Vasconcelos, Mário Zambujal, Maria Antónia Palla, Rui Zink, Valério Romão, Isabela Figueiredo, Francisco José Viegas, Cristina Norton, Álvaro Domingues, Afonso Cruz, Carlos Quiroga, Fernando Pinto do Amaral, Inês Pedrosa, João Tordo, João Paulo Cotrim, Sandro William Junqueira e Henrique Cayatte.

Acontecerá também o lançamento de 14 livros, dez mesas de debate, exposições, sessões de cinema e vários eventos com a participação da comunidade. Também será feito o anúncio do vencedor do Prémio Casino da Póvoa 2018, no valor de 20 mil euros, a um dos 13 autores que foram propostos.

A conferência de abertura vai ser em moldes diferentes do habitual e através de um espetáculo musical protagonizado pelo escritor Ignácio de Loyola Brandão, acompanhado por Rita Gullo e Edson José Alves. Além de uma exposição com desenhos inéditos de Júlio Resende, a revista deste ano do Correntes D"Escritas é dedicada ao autor brasileiro Luís Fernando Veríssimo.

O anúncio da pretensão sobre a Póvoa de Varzim ser uma Cidade Literária foi feita pelo autarca do seguinte modo: "Acreditamos que seria um reconhecimento para a cidade ter a distinção da UNESCO. Estamos a ultimar a candidatura, e ainda este ano vamos entregá-la, esperando que em 2019 possamos receber o galardão, que creio que merecemos".

O evento decorre entre os dias 20 a 24 de fevereiro.