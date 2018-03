Pub

READY PLAYER ONE: JOGADOR 1 Steven Spielberg

Adaptando o romance homónimo de Ernest Cline, Steven Spielberg projeta-nos no ano de 2045, um tempo em que os jogos de realidade virtual (RV) se transformaram na droga corrente da população, a ponto de sustentarem uma nova forma de controle do quotidiano e governação política.

Dir-se-ia que Spielberg tenta desenhar a quadratura de um círculo que celebra os prodígios da RV, ao mesmo tempo que se mantém fiel à verdade física e humana da realidade despida de qualquer contaminação virtual. Daí a insólita definição do filme: futurista pelo visual e pelo ritmo narrativo, Ready Player One é também um objeto empenhado em exaltar as atribulações de um modelo de aventuras em que, noutros tempos, dominava a figura de Indiana Jones... Ironicamente, Spielberg diz-se apostado em rodar um quinto episódio das suas aventuras.

Classificação: *** bom