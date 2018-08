"Indústria cultural brasileira cresce a taxas chinesas"

Ministro da Cultura do Brasil, Sérgio Sá Leitão está em Portugal para o Horasis Global Meeting em Cascais e conversou com o DN sobre o soft power do gigante lusófono, graças à popularidade da sua música, da sua literatura e do seu audiovisual. Membro do governo do presidente Michel Temer desde 2017, o antigo jornalista está otimista com a recuperação económica brasileira e diz que os escândalos políticos que afetam o país são a prova de que a justiça está a fazer o seu trabalho em democracia.

Foi chefe de gabinete de Gilberto Gil, quando este era ministro da Cultura. Como é assumir agora uma pasta que já teve à frente nomes como o cantor ou o filólogo António Houaiss?

Nós já tivemos grandes intelectuais e grandes artistas à frente do Ministério da Cultura do Brasil e eu obviamente não tenho a pretensão de competir com eles nem no quesito do brilhantismo intelectual nem no quesito do brilhantismo artístico. O meu perfil é mais de um gestor público, de um especialista em política pública de cultura. O meu foco é muito na aplicação de medidas públicas que sejam eficazes.

Mas sente que, por aquilo que é o Brasil, o seu ministério tem um poder enorme na projeção do país?

Essa é justamente a minha visão. Me sinto honrado de ocupar um posto que já foi ocupado por gente tão brilhante e capaz. Além dos nomes que citou, eu diria também Celso Furtado, um grande economista, que também foi o primeiro no Brasil a tratar da dimensão económica da cultura, que é um dos principais pilares da minha gestão. Eu me sinto um pouco herdeiro do que fez Celso Furtado no ministério. E também do que fez Gilberto Gil, porque ele também trouxe essa questão da dimensão económica da cultura.

E a indústria cultural brasileira é tão poderosa que até conseguiu passar ao lado da crise económica, certo?

Sim. E por isso precisamos de encarar as indústrias culturais e criativas como um dos principais ativos que temos no nosso país e como uma frente de promoção do desenvolvimento. Temos uma vocação artística muito grande no Brasil, e isso tem que ver com o processo de constituição da nossa sociedade a partir do encontro da matriz europeia com a matriz africana e a matriz nativa, e depois com todas as ondas de migração. Tudo isso produziu um caldo cultural muito rico, muito plural e muito potente também. Mas, e isso estamos a tentar mudar, sempre se encarou tanto do ponto de vista do governo como da sociedade, a cultura como uma área secundária. Quando na verdade é muito importante tanto em termos sociais como económicos e até geopolíticos. Tradicionalmente se enfatizou a cultura como promotor do simbólico, dos modos de ser e viver, e também como um direito, com o acesso previsto na Constituição brasileira. O que é agora proposto é que está na hora de encaramos a cultura na sua dimensão económica e de soft power, como um instrumento de influência internacional do Brasil.

Insisto. E como foi durante a crise?

Nós vivemos no Brasil em 2015 e 2016 a pior recessão da nossa história e só agora o país começa a recuperar, mas durante esse período da crise houve um setor que ficou à margem, que foi justamente o das indústrias criativas. Dada a força que tem na nossa sociedade e também o impacto positivo que as novas tecnologias têm neste setor, que vale hoje 2,64% do PIB e gera um milhão de empregos diretos.

Falamos de música e das telenovelas?

Estamos falando de música, tanto a gravada como a música ao vivo, os shows; estamos falando de audiovisual como um todo, televisão e cinema; estamos falando também de um setor, o dos games, que nos últimos anos teve um crescimento exponencial; mas também estamos falando de design, de moda, de arquitetura, de artes visuais, de artes cé-nicas e por aí vai. O conjunto das atividades culturais e criativas teve no país uma taxa de crescimento que eu chamaria de chinesa nos últimos dez anos. Foi um crescimento médio anual de 8%.

Há o célebre livro de Stefan Zweig sobre o Brasil país do futuro. No caso da cultura, o Brasil já é uma superpotência?

Poucos países rivalizam com o Brasil em termos do grau de diversidade e de potência das expressões culturais. Temos já uma capacidade realizada imensa, mas temos um potencial ainda maior por realizar. Temos sido menos eficientes do que deveríamos em termos de monetizar esse ativo.

A língua portuguesa aqui joga como uma vantagem ou não?

Em alguns aspetos joga como uma vantagem, noutros, poucos, talvez não, por questão de mercado. Mas é algo que nem devíamos discutir. É a nossa língua. Somos o que somos, temos toda essa diversidade e essa potência, também por causa do nosso passado.

Sente que no Brasil a cultura contemporânea portuguesa é conhecida?

Chega muito menos do que deveria e esse é um fenómeno que me intriga. Eu acho que a presença cultural brasileira em Portugal me parece muito maior do que a presença cultural portuguesa no Brasil, a contemporânea, claro. Em termos de valores, do conjunto dos modos de ser e estar da sociedade, a influência portuguesa é imensa por conta de todo o período do Brasil colónia.

Mas há espaço para os escritores portugueses se afirmarem no Brasil?

Sim, mas acho que nós devemos pensar em como fazer em termos de políticas públicas. Esse vai ser um dos objetivos da minha conversa com o ministro da Cultura de Portugal. Acho que devemos adotar medidas para estimular o intercâmbio cultural.

Publicou um livro sobre futebol e arte. Podemos incluir o futebol como uma forma de expressão artística do Brasil?

O propósito do livro foi esse. A premissa é de que o futebol no Brasil tem um jeito próprio de ser, então várias maneiras de jogar são próprias dos brasileiros e isso tem muito que ver com a nossa cultura, com elementos culturais no sentido mais antropológico.