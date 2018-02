Pub

AS ESTRELAS NÃO MORREM EM LIVERPOOL Paul McGuigan

Em tempo de sistemática banalização, para não dizer apagamento, das memórias cinéfilas, o nome da atriz americana Gloria Grahame (1923-1981) não será uma referência muito corrente...

O filme de Paul McGuigan, sobre os tempos finais da atriz vividos em Liverpool (embora viesse a falecer em Nova Iorque) poderá ser também um objeto pedagógico. E tanto mais quanto nos revela a pessoa para além da imagem de marca da estrela.

Encontramos, assim, uma atriz enquistada na nostalgia da idade de ouro de Hollywood, no fundo consciente de que não é possível repetir as apoteoses do passado. Fundamental na subtileza emocional do filme é a notável composição de Annette Bening, sem esquecer a interpretação de Jamie Bell no papel de Peter Turner, o actor cujo livro de memórias serviu de base ao filme.

Classificação: *** bom