Jimmy Kimmel é o anfitrião de uma noite de luxo e arte, onde se esperam também referências aos movimentos feministas ou à administração Trump

A fasquia está alta para a 90ª edição dos Óscares da Academia, que serão entregues hoje no Dolby Theatre, em Hollywood. O comediante Jimmy Kimmel volta a apresentar a cerimónia, apesar de algumas gaffes no ano passado, e as expectativas são muitas para a noite mais esperada da indústria cinematográfica.

Ao contrário do que aconteceu em anos anteriores, nesta 90ª edição é mais difícil prever quem vai receber o Óscar para Melhor Filme. A Forma da Agua, de Guillermo del Toro, era apontado como o claro favorito há uns meses, mas esse estado de graça desapareceu. Três Cartazes à Beira da Estrada arrebatou quase tudo na temporada de prémios e fala-se agora muito de Lady Bird e Foge como potenciais vencedores. The Post, Chama-me pelo teu Nome, Dunkirk, A Linha Fantasma e A Hora mais Negra são os outros nomeados na categoria mais cobiçada da noite.

Além da parada de estrelas e da consagração do que de melhor se fez no cinema no último ano, espera-se também que seja visível o impacto dos movimentos que têm abalado a indústria: Time's Up e Me Too, movimentos que pedem o fim do abuso de poder particularmente em torno das mulheres, e também se esperam referências à administração Trump.