O Pavilhão Mulitusos de Guimarães foi o palco escolhido para receber a final do Festival da Canção. Acompanhe em direto

São 14 os intérpretes que esta noite disputam a vitória no Festival da Canção e um lugar na Eurovisão, a 12 de maio, em Lisboa. Depois da inédita vitória de Salvador Sobral em Kiev (Ucrânia), Portugal organiza pela primeira vez o evento que o ano passado teve uma audiência de 183 milhões de telespetadores.

A ordem das atuações, no esgotado Pavilhão Multiusos de Guimarães - com capacidade para três mil pessoas - foi ditada por sorteio transmitido em direto na RTP: Rui David (Sem Medo), Susana Travassos (Mensageira), Peter Serrado (Sunset), Joana Espadinha (Zero a Zero), Lili (Voo das Cegonhas), Catarina Miranda (Para Sorrir eu não Preciso de Nada), Joana Barra Vaz (Anda Estragar-me os Planos), David Pessoa (Amor Veloz), Minnie & Rayra (Patati Patata), Janeiro (Sem Título), Maria Inês Paris (Bandeira Azul), Anabela (Para Te Dar Abrigo), Cláudia Pascoal (O Jardim) e Peu Madureira (Só Por Ela).