Se há figura da história de Portugal a quem os historiadores anglo-sa­xónicos fazem justiça é ao infante D. Henrique. "Prince Henry the Navigator", dizem, homenageando o papel de incentivador das Descobertas nos séculos XV e XVI, apesar de o mais longe que foi ter sido Ceuta. E se suspeito de que o infante ser meio-inglês ajude ao estatuto internacional, verdade seja dita que na sua excelente educação terá pesado muito essa Philippa of Lancaster que em 1387, por casamento com D. João I, se tornou rainha de Portugal. Tanto Camões como Pessoa sublinharam a personalidade da britânica, a importância política do casamento, mas sobretudo as virtudes intelectuais dos seis filhos que chegaram à idade adulta, cinco homens (incluindo o rei D. Duarte) e uma mulher, Isabel de Borgonha, cujos dotes de governante e diplomata a fizeram célebre. "Que enigma havia em teu seio/que só génios concebia", disse da mãe Pessoa na sua Mensagem; "ínclita geração", descreveu Camões os filhos no Canto IV de Os Lusíadas.

O casamento de D. João I com Filipa, filha de John de Gaunt, cabeça da Casa de Lancaster, durou de 1387 à morte desta em 1415. Ou seja, de pouco depois da Batalha de Aljubarrota, onde besteiros ingleses ajudaram a garantir a independência frente a Castela, até às vésperas da tomada de Ceuta, ponto de partida do império. A rainha aconselhou o marido no empreendimento, mas já não assistiu à vitória em que todos os filhos participaram. Tinham sido, porém, por si benzidas as espadas com que o rei armou cavaleiros D. Duarte, D. Pedro, D. Henrique, D. João e D. Fernando (Infante Santo).