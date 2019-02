Estávamos a começar a almoçar, depois de uma manhã a palmilhar a rota do presunto mais caro do mundo, quando Eduardo Donato lançou aquilo, abrindo muito os olhos: «Os nossos porcos vivem melhor do que milhões de humanos. Não comem químicos, veem nascer e pôr o Sol, fazem exercício, não têm stress.» E é esse um dos segredos do presunto 100% ibérico Manchado de Jabugo que sai da Dehesa Maladúa - uma quinta de 70 hectares no fim do mundo, numa Espanha colada a Portugal, reserva biosfera da UNESCO desde 2002.

Sentamo-nos no restaurante de um hotel rural no lugar de Cortegana, em Huelva, Espanha. O império do presunto pata negra vive às segundas-feiras uma espécie de torpor: sim, os porcos andam nos campos, nas bodegas os presuntos, pendurados, prosseguem a cura de sal, mas os restaurantes estão todos fechados. Ali o que contraria isso, a carta do dia não tem porco ibérico mas pode sempre resgatar-se a ementa de especialidades e escutar as conversas da gente do mundo suíno nas mesas ao lado. Tudo naquela zona da Andaluzia gira à volta do porco. Cabe ao discreto Eduardo Donato fazer o mais caro do mundo: cada presunto ibérico biológico da sua Dehesa Maladúa custa 4100 euros. Podia pôr-se a questão nestes termos, usando a moderna medição do sucesso empresarial: Eduardo Donato é o CEO da empresa que produz o presunto mais caro do mundo. Mas à medida que o jipe Nissan avança fora de estrada percebe-se o despropositado que o título é. Demoramos meia hora a fazer os oito quilómetros que separam o alcatrão mais próximo da quinta que comprou em 1989. Eduardo conduz devagar, ao ritmo a que fala. A sua história desenrola-se ao sabor das lombas do chão acidentado. Já nem é preciso cinto de segurança, não há carros nem pessoas. Seguimos por ali fora como se fosse terreno quase virgem. Mas há trinta anos que por ali anda, ele e a filha, Marta, mais o marido dela - e os jornalistas. Hoje os portugueses («os primeiros jornalistas portugueses!»), umas semanas antes a Forbes, a BBC e a televisão oficial chinesa, há um par de meses a televisão japonesa, que mais parecia que ia fazer cinema, tal a parafernália de gente e material que trazia.