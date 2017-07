Pub

Ocupantes do veículo abandonaram o local do acidente

Um homem de 30 anos morreu esta sexta-feira de manhã num acidente de carro e foi deixado no local pelos outros dois ocupantes do veículo. O despiste ocorreu por volta das 5:30 da manhã na EN 10, no Alto das Necessidades, em Azeitão, Setúbal, segundo o Jornal de Notícias.

Os dois homens que abandonaram o BMW M3 descapotável com matrícula francesa seriam familiares da vítima mortal. Segundo as autoridades, citadas pelo JN, a vítima era conhecida como João Cigano e era natural da Quinta do Conde.

Os outros ocupantes do veículo terão tentado arrastar o corpo de João Cigano para fora do carro capotado. Quando fugiram do local, levaram a chave do veículo e deixaram os documentos de pelo menos um deles.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

As circunstâncias do acidente não foram apuradas. O corpo da vítima foi levado para o Gabinete de Medicina Geral no Hospital de S. Bernardo, em Setúbal.