GNR não revela números sobre o dispositivo que estará em Fátima

O porta-voz da GNR, Bruno Marques, disse hoje que a peregrinação do papa a Fátima, nos dias 12 e 13 de maio, obriga a "uma operação de larga escala", mas a informação sobre o dispositivo "anda é reservada".

"A GNR terá à sua responsabilidade a segurança e, pelos mesmos motivos de segurança, essa informação ainda é reservada, mas a GNR terá empenhada uma força multidisciplinar, com empenhamento de várias valências da Guarda", afirmou Bruno Marques ao ser questionado sobre o dispositivo que estará em Fátima, garantindo, contudo, que esse dispositivo tem capacidade de "prevenir e cessar qualquer tipo de eventualidade ou ocorrência".

Numa conferência de imprensa conjunta sobre a peregrinação de 12 e 13 de maio ao santuário, em Fátima, no distrito de Santarém, o responsável garantiu que "a GNR tomou todas as medidas possíveis para garantir a segurança dos cidadãos", frisando que esta é a "principal preocupação", mas que "certas medidas são reservadas".

O responsável adiantou que a GNR, a partir de 01 de maio, "estará particularmente atenta à segurança" dos fiéis que se deslocam a pé em direção ao santuário mariano, informando que vão ser desenvolvidas ações de sensibilização sobre os cuidados que os peregrinos devem ter, além do empenhamento de meios nas vias e caminhos onde mais circulem.

Pedindo aos peregrinos que estão a prever deslocar-se para Fátima em viatura própria para equacionarem o uso de transportes públicos, o major Bruno Marques aconselhou a quem opte por veículo próprio a escolha de itinerários alternativos à autoestrada 1, que tem uma praça de portagens em Fátima, "por norma a que regista maior congestionamento de trânsito".

Nesse sentido, recomendou o uso das autoestradas 8, 13 e 23, assim como o itinerário complementar 9.

O responsável adiantou que "não devem ser montadas tendas na Cova da Iria, existindo um espaço criado para o efeito com condições para tal na avenida Irmã Lúcia, atrás do Pingo Doce, a menos de um quilómetro de distância do santuário".

Questionado sobre a tradição de muitos fiéis acamparem em Fátima por ocasião das grandes peregrinações, o porta-voz da GNR garantiu que serão convidados a sair para o referido espaço.

O presidente da Câmara de Ourém, Paulo Fonseca, precisou que a área para o campismo se situa junto ao campo de jogos do Centro Desportivo de Fátima e terá "capacidade de acolhimento, com chuveiros e casas de banho", e segurança, "com a ajuda da GNR".