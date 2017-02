Pub

Como reduzir a violência escolar? Integrar comunidades como fez Oeiras. Governo vai receber relatório com medidas

A violência escolar está intimamente ligada à falta de integração das comunidades e o papel das autarquias é essencial para travar os comportamentos agressivos entre os jovens. "Melhor escola, melhor bairro, é igual a menor violência", diz Eduardo Vera Cruz, coordenador do curso de Direito da Universidade Europeia, que pretende apresentar ao governo, em junho, um relatório sobre a prevenção da violência escolar.

Este docente, que tem tido intervenções públicas sobre este tema, apresenta dois casos de estudo com autarquias, onde Odivelas aparece como o mau exemplo e Oeiras o bom. As políticas de integração da câmara da linha de Cascais traduziram-se nos reduzidos casos de violência juvenil nas escolas. Uma realidade oposta à outra autarquia.

"O que aconteceu em Odivelas foi que cresceu com bairros sociais à volta e as escolas desses bairros, o que levou a fenómenos criminais. Já o concelho de Oeiras conseguiu criar uma "política sistemática de apoio às escolas, de juntar a escola ao contexto habitacional e social e de ter bolsas de estudo para premiar o mérito dos estudantes", explicou o conselheiro municipal de educação de Odivelas, João Galhofo, num debate sobre "violência juvenil em ambiente escolar".

Mas a intervenção das autarquias é apenas uma entre várias propostas que Eduardo Vera Cruz pretende apresentar ao executivo. "Vamos juntar representantes das autarquias, membros do governo, académicos, entre outros, para concluirmos qual a política adequada de prevenção da violência escolar."

João Galhofo vai participar no grupo que produzirá o relatório em junho. E traz o exemplo negativo do seu concelho em matéria de violência escolar para apontar soluções. "Odivelas tem apenas 18 anos como concelho, 50 escolas e um crescimento exponencial gigante a nível de urbanizações novas", explicou. "Odivelas é o quinto concelho mais seguro da Grande Lisboa nos índices da criminalidade em geral mas depois essa segurança não é visível nas instituições escolares, por insuficiência de meios da polícia, corporativismo das direções de escolas e falta de políticas de integração", sublinhou João Galhofo.

Um dos primeiros casos mediáticos do ano de violência escolar aconteceu precisamente no concelho de Odivelas. Um aluno da Escola Agrícola e Profissional D. Dinis, na Paiã, foi agredido por outros dois estudantes, acabou por ser transportado para o Hospital Beatriz Ângelo e terá perdido parte da sua capacidade auditiva.

O DN ouviu os agrupamentos de escolas que têm uma visão diferente sobre o fenómeno das agressões em ambiente escolar. Carlos Figueira, diretor do Agrupamento de Escolas Conde de Oeiras, diz que "não há registos de casos de violência juvenil provavelmente porque são só até ao novo ano". Os casos de maior violência, explica, acontecem com os jovens mais velhos.

Dentro do concelho de Oeiras, Carlos Figueira acredita que "podem existir assimetrias", mas "em termos gerais não há problemas graves de indisciplina". No agrupamento que dirige, esses problemas "têm vindo a decrescer", o que se deve "ao investimento das escolas" e ao facto de existir uma "comunidade educativa atenta".

Já Jorge Nunes, diretor do Agrupamento de Escolas Braamcamp Freire, na freguesia da Pontinha, concelho de Odivelas, reconhece que "há situações de violência e agressões", mas são "situações normais, quando estão em causa milhares de alunos", que "decorrem da vida normal das escolas". Pontualmente, "há casos que surgem de contextos mais complicados, mas o número não é significativo". Fala em "conflitos normais", situações "isoladas e individuais". Por isso, considera que há "tentativa de extrapolar", que "não corresponde à realidade".

O responsável não descarta a possibilidade de "poder existir alguma correlação com o meio" em que as escolas estão inseridas. Muitas vezes, adianta, "os problemas vêm de fora para dentro e a escola tem de dar resposta". No entanto, "não é por ter existido uma situação pontual na Escola Agrícola que se vai dizer que Odivelas é um inferno".

"Duas Odivelas nas escolas"

João Galhofo foi perceber porque havia bons resultados de alguns estabelecimentos de ensino do concelho no ranking escolar e tantos episódios de violência estudantil. Fez uma volta por dez escolas secundárias de Odivelas, oito públicas e duas privadas. E concluiu: "Existem duas Odivelas dentro das escolas. Os estabelecimentos que estão localizados perto das novas urbanizações da classe média têm bons resultados e inflacionam as médias do concelho todo. Mas depois existe uma outra Odivelas, a mais rural e antiga, onde existem escolas como a Avelar Brotero que tem mais de 80 anos e nunca foi intervencionada. E não é difícil perceber onde há violência escolar."

Domingos Santos, presidente da Assembleia Municipal de Oeiras e diretor do gabinete de escolas de Oeiras, reconhece que também houve "alguns erros" na política autárquica de Oeiras, como "a criação de bairros municipais que se calhar hoje já não seria assim", mas enaltece o mérito do ex-presidente Isaltino Morais em ter criado, desde meados dos anos 1980, "políticas de integração nas escolas, com clubes multiculturais e a importância dada a Cabo Verde, pois na altura a comunidade era grande". Domingos Santos recorda que a autarquia sempre divulgou os bons exemplos de alunos que foram realojados das barracas e hoje têm cursos superiores.

Oeiras tem 11 unidades orgânicas de ensino público: destas dez são agrupamentos do pré-escolar ao 12º ano e uma é não agrupada (Escola Secundária Quinta do Marquês). "Temos pouca violência escolar. O programa Escola Segura funciona muito bem, com um grupo de agentes bem formado." A mistura de alunos de origens diferentes, africanos, do Leste Europeu, é incentivada com "políticas culturais de integração". Por exemplo, no agrupamento que dirige, há quatro anos que uma associação promove encontros de cultura russa com alunos do Leste Europeu