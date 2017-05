Pub

Homem de 47 anos desaparecido desde quinta-feira

Um homem de 47 anos está desaparecido desde quinta-feira no concelho da Figueira da Foz, informaram hoje fontes da GNR e da Proteção Civil, indicando que cerca de 20 operacionais estão envolvidos nas buscas.

Residente na povoação de Ribas, freguesia de Moinhos da Gândara, o homem foi dado como desaparecido pela família, que alertou a GNR de Quiaios, no mesmo concelho, disse à agência Lusa uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra.

Iniciadas na tarde de quinta-feira, as buscas foram interrompidas ao cair da noite e retomadas na manhã de hoje, com a participação de 17 militares da GNR, dois deles integrando duas equipas cinotécnicas (homem e cão), segundo uma fonte da Brigada Territorial de Coimbra da Guarda Republicana.

Às 10:00, as buscas foram reforçadas com uma viatura dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz, com três elementos, aos quais deverá juntar-se também uma equipa dos Bombeiros Municipais da cidade, disse, por sua vez, a fonte do CDOS de Coimbra.

Não foram indicadas as circunstâncias do desaparecimento.