Portugal Em 39 desfiles serão mostradas as coleções outono-inverno 2017-18

Trinta e nove horas de desfiles entre as passerelles de Lisboa e do Porto. Será assim a 40.ª edição do Portugal Fashion que hoje começa na capital e continuará na Invicta de amanhã até sábado.

A semana de moda originalmente do Porto usa a capital, à imagem de edições anteriores, para fazer desfilar alguns dos criadores associados, logo no primeiro dia. Na Cordoaria Nacional, entre Alcântara e Belém, poderão ser vistas esta noite as coleções de Pedro Pedro, Alexandra Moura, Alves/ /Gonçalves e TM Colection. Amanhã, a comitiva segue para a Invicta e, primeiro, no Palácio dos CTT, depois no Centro Português de Fotografia, no Silo Auto e na Alfândega do Porto será possível assistir a 27 desfiles, entre criadores individuais, marcas de maior consumo e uma passagem coletiva da indústria do calçado.

Até sábado haverá eventos paralelos, desde a apresentação dos Storytailors no próprio showroom já esta tarde, em Lisboa, passando pela exposição Anatomia do Tempo sobre o trabalho da designer de moda Katty Xiomara e a instalação artística de Júlio Torcato.

São 400 as pessoas necessárias para fazer estes quatro dias do Portugal Fashion. São os designers, claro, mas também manequins, aderecistas, assistentes, produtores e 80 maquilhadores e cabeleireiros. Antes deles, arquitetos e técnicos adaptaram os espaços aos desfiles em cinco dias de trabalho.

Para assistir aos desfiles a organização espera 20 mil pessoas. Só na Alfândega, o palco principal do evento, vão poder assistir em simultâneo aos desfiles quase mil pessoas. O Portugal Fashion reconhece também, como acontece em todas as semanas de moda, a importância dos influencers que através das redes sociais e de blogues conseguem gerar interesse do grande público. A organização afirma que terá 200 mil pessoas ligadas via Instagram.

Este ano, as várias iniciativas relacionadas com o Portugal Fashion tiveram um orçamento de 500 mil euros, incluindo as embaixadas internacionais - que esta temporada estiveram nas semanas de moda de Paris, Milão, Roma, Londres e Nova Iorque - e os dois eventos sazonais em território nacional.

No ano em que o Portugal Fashion afirma ser o da internacionalização definitiva da moda portuguesa, a dimensão internacional tem um retorno para o Porto. Adelino Costa Santos, presidente da ANJE, associação que gere a semana de moda. frisou isso mesmo ao DN: "A cidade do Porto é hoje uma cidade que está na moda. O bom momento que a cidade atravessa é também obviamente documentado por toda a comitiva internacional que visita o Porto em cada edição do Portugal Fashion."