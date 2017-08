Pub

Utilizador do Facebook transmitia arraial em direto e apanhou inadvertidamente o momento em que árvore se precipita para cima da multidão

Um utilizador do Facebook, que se encontrava no Largo da Fonte e transmitia em direto as festividades do arraial do Monte, Funchal, acabou por captar inadvertidamente o momento em que a árvore de grande porte cai sobre a multidão que ali se encontrava.

O autor do vídeo, Domingos Perestrelo, contou à SIC Notícias que ouviu um ruído quando a árvore caiu e assistiu à fuga de muitas das pessoas que ali se encontravam, em pânico. Veja o momento quando faltarem 5:45 para o final.

Até ao momento, não há confirmação oficial do número de vítimas, estando a comunicação social madeirense a avançar que foram registados pelo menos 11 mortos e 35 feridos, quatro dos quais em estado grave.

As autoridades deverão fazer a meio da tarde o balanço oficial.

Muitas das pessoas que se encontravam no Monte, no Largo da Fonte, aguardavam a saída da procissão da igreja, que foi entretanto cancelada. A árvore caiu passaria pouco do meio-dia desta terça-feira. Tratar-se-á de um carvalho com cerca de 200 anos, que caiu pela raiz. Relatos de testemunhas indicam que a árvore estaria presa com cabos de aço e que o tronco estava oco.