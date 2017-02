Pub

Foi divulgado um vídeo que mostra o movimento de quatro exoplanetas em órbita à volta de uma estrela. As imagens simulam a deslocação dos astros com base em sete anos de recolha de dados a partir do observatório W. M. Keck, no Havai, Estados Unidos.

Os exoplanetas são maiores que o planeta Júpiter, o maior do Sistema Solar, e orbitam à volta da estrela HR8799, que está a cerca de 129 anos-luz da Terra, na constelação Pegasus.

Segundo o Huffington Post, que cita a página Many Words, o exoplaneta que está mais próximo da estrela demora 40 anos a completar uma volta e o que está mais distante demora dez vezes mais, 400 anos.

A animação foi criada por Jason Wang, um estudante da Universidade da Califórnia em Berkeley, Estados Unidos, que acredita que o movimento dos planetas está de alguma forma conectado.

Wang contou que usou um algoritmo de interpolação do movimento para montar o vídeo, a partir de observações dos exoplanetas.

