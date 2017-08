Pub

Imagens mostram avião a descer a grande velocidade

Foi divulgado esta quinta-feira um vídeo que mostra a avioneta momentos antes da aterragem de emergência que provocou dois mortos na praia de São João, na Costa da Caparica. As imagens mostram a avioneta a descer a grande velocidade em direção ao areal.

O vídeo foi captado pela empresa Surfline e depois publicado no YouTube.

As vítimas mortais são uma menina de oito anos e um homem de 56 que estavam na praia. Os tripulantes da avioneta escaparam ilesos e ficaram sob a medida de coação termo de identidade e residência. Estão a ser ouvidos pelo Ministério Público, no Tribunal de Almada, desde de manhã.

A avioneta realizava um voo de treino que saiu de Cascais e tinha como destino Évora. Pouco antes da manobra de emergência, o piloto contactou a torre de controlo e reportou uma avaria no aparelho.

Algumas pessoas que assistiram na praia à aterragem de emergência revoltaram-se e tentaram agredir os tripulantes da aeronave, sendo necessária a intervenção da Polícia Marítima, contaram testemunhas à Lusa.

No local do acidente estiverem elementos da Polícia Marítima, Polícia Judiciária, GNR, serviços de Proteção Civil, bombeiros de Cacilhas e da Trafaria e do Gabinete de Prevenção da Investigação dos Acidentes de Aviação.

As causas técnicas e as circunstâncias deste incidente serão investigadas pelo Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários.