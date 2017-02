Pub

Chapa voou do telhado de um barracão devido ao vento forte. Não há feridos a registar

Uma viatura dos bombeiros de Arcos de Valdevez ficou danificada hoje ao ser atingida "pela chapa do telhado de um barracão que voou devido ao vento forte", num de vários incidentes que marcaram a madrugada no concelho.

O comandante da corporação, Filipe Guimarães, que deu a informação, adiantou que "não se registaram feridos mas a viatura da corporação foi atingida no depósito de combustível, tendo sido rebocada para a oficina".

"Registaram-se várias ocorrências deste tipo. Chapas de telhados de barracões de arrumos e alfaias agrícolas que foram arrancadas devido à força do vento. Durante a madrugada isto esteve muito feito", afirmou.

Aquele responsável revelou que "grande parte da rede viária do concelho está obstruída devido à queda de árvores".

"Na Estrada Nacional 202, só numa extensão de três quilómetros caíram nove árvores", especificou Filipe Guimarães que relatou ainda "vários cortes de eletricidade que afetaram o quartel dos bombeiros e dificultaram o trabalho das equipas no terreno".

"Desde as 03:00 temos três equipas de bombeiros no terreno que, hoje de manhã, começaram a ser reforçadas com funcionários do município", reforçou.