Pub

Num destes aviões deveria ter chegado a prémio Nobel da Literatura Svetlana Alexievich, que vai participar na edição deste ano do Festival Literário da Madeira

O vento forte que se faz sentir no aeroporto da Madeira está hoje a condicionar o normal movimento de aviões, tendo sido desviados para a ilha do Porto Santo seis aviões e um para as ilhas Canárias.

De acordo com fonte da estrutura aeroportuária, "o agravamento do vento por volta do meio-dia levou a que seis aviões tivessem divergido para o Porto Santo e um para as ilhas Canárias", afirmou.

Na ilha do Porto Santo estão seis aeronaves provenientes de Lisboa, Londres, Birmingham, Copenhaga e Helsínquia, bem como um voo oriundo de Faro, cujo objetivo "era transportar passageiros que tinham já ficado retidos no fim de semana", devido também ao intenso vento, disse a mesma fonte.

Num destes aviões deveria ter chegado a prémio Nobel da Literatura Svetlana Alexievich, que vai participar na edição deste ano do Festival Literário da Madeira e que deveria ter sido recebida pelo presidente do Governo Regional da Madeira, numa audiência, entretanto, adiada.

O arquipélago da Madeira está hoje sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte e agitação marítima, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A Capitania do Porto do Funchal aconselhou hoje o regresso das embarcações aos portos de abrigo devido aos avisos de agitação marítima e de vento forte na Madeira.