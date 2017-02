Pub

Fenómeno invulgar captado na Austrália

Os tornados de fogo são fenómenos raros que se formam quando massas de ar quente e seco sobem rapidamente do chão. O movimento ascendente do ar forma colunas com um vórtice similares a um tornado.

A maioria dos tornados de fogo demoram apenas alguns minutos, segundo o site especializado Live Science.

O fenómeno pode atingir mais de um quilómetro de altura e ventos superiores a 160 km/h.

É invulgar ser captado em vídeo, mas o asutraliano Danny Robinson gravou estas imagens, quando um tornado de fogo se gerou junto à quinta onde vive, na Austrália: