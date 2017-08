Pub

Em jogo, no primeiro prémio, estão 17 milhões de euros

A combinação vencedora do concurso 68/2017, sorteada esta sexta-feira, é composta pelos números 1, 5, 7, 15 e 47 e pelas estrelas 9 e 12.

O primeiro prémio do Euromilhões desta sexta-feira é de 17 milhões de euros.

A combinação vencedora do concurso 34/2017 do M1lhão, sorteada hoje, é ZRF 35873. O prémio, no valor de um milhão de euros, saiu a um apostador do distrito de Setúbal.