Feridos não estão em estado grave. Veículo dos bombeiros caiu numa ravina

Um veículo dos Bombeiros de Sendim caiu hoje a uma pequena ravina na sequência da colisão com um trator agrícola numa estrada de Freixo de Espada à Cinta, em acidente que provocou cinco feridos ligeiros, disse fonte da corporação.

Três dos feridos ligeiros foram transportados por "precaução" para a Unidade Hospitalar de Bragança e dois, incluindo o motorista do trator, para o Serviço de Urgência Básica de Mogadouro, disse à Lusa o comandante dos Bombeiros de Sendim, José Campos.

O acidente acorreu às 09:30, junto a Lagoaça, no concelho de Freixo de Espada à Cinta, quando a viatura dos bombeiros fazia o trajeto em direção a Torre de Moncorvo para um pré-posicionamento do dispositivo de combate a fogos florestais, no distrito de Bragança.

Sregudo a versão do comandante, "o trator não parou quando vinha de um carinho agrícola, atravessando-se à frente do Veículo Florestal de Combate a Incêndios (VFCI). Este acabou por bater nos arados da máquina agrícola, o que precipitou a viatura para uma ravina à beira da estrada".

Segundo o comandante, a VFCI ficou inoperacional devido aos elevados danos estruturais.

A GNR tomou conta da ocorrência.