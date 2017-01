Pub

Projeto é para executar até 2021

A Via de Cintura Interna, um dos principais acessos à cidade do Porto, vai ter milhares de árvores, segundo um projeto para executar até 2021 e que resulta de uma colaboração entre a autarquia, a Área Metroplitana do Porto e a Infraestruturas de Portugal, que assinam hoje um protocolo, avança hoje o Público. No total, a Câmara vai plantar dez mil novas árvores na cidade.

De acordo com o jornal, o Nó do Regado é o primeiro "biospot" a ser criado, até final de março. Aí serão plantadas 800 plantas. Os nós de Francos e do Freixo e a Quinta dos Salgueiros serão outros locais de um total de 14 e num total de 17 hectares que, numa fase inicial, irão ser arborizados.

A VCI é uma autoestrada em forma de anel que contorna a zona central das zonas urbanas do Porto e Vila Nova de Gaia, numa extensão total de 21 quilómetros.