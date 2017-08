Pub

O despiste ocorreu na madrugada desta sexta-feira no centro de Vila Nova de Paiva, Viseu

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida na sequência de um despiste que ocorreu esta sexta-feira em Vila Nova de Paiva, distrito de Viseu, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.

De acordo com a fonte, o despiste do ligeiro ocorreu às 05:25 no centro de Vila Nova de Paiva, na avenida da Restauração.

"Foram feitas algumas manobras mas constatou-se que a vítima já estava cadáver e o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal", acrescentou.

O trânsito encontra-se já "a fluir, estando tudo normalizado".