Vítima será do sexo masculino e foi colhida junto à estação do Braço de Prata. Circulação ferroviária interrompida na Linha do Norte

Uma pessoa foi colhida esta quarta-feira por um Alfa Pendular, no sentido Porto-Lisboa, junto à estação do Braço de Prata em Lisboa. O atropelamento, que ocorreu pelas 9:49, obrigou a interromper a circulação ferroviária em ambos os sentidos, confirmou ao DN fonte da PSP, estando nesta altura a circulação ferroviária interrompida entre Lisboa e Porto.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa confirmou que o alerta para os serviços de emergência foi dado às 9:56. Ao local acorreram bombeiros, INEM e PSP. As autoridades estão agora a investigar as circunstâncias em que a vítima foi colhida pelo Alfa.

