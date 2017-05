Pub

Pelas sete da manhã, já havia poucas clareiras no recinto do Santuário de Fátima

Milhares de peregrinos passaram a noite no recinto do Santuário de Fátima. Alguns dormitaram no chão, outros encostaram-se onde puderam, mas muitos passaram a noite em claro, a rezar.

Pelas sete da manhã já havia poucas clareiras no recinto. E agora que falta pouco mais de uma hora para a cerimónia de canonização dos pastorinhos Jacinta e Francisco, está já vedado o acesso. Acumulam-se centenas de pessoas nas artérias laterais do Santuário.

Lá dentro, porém, houve quem não arredasse pé, desde há 24 horas. Como as irmãs Espinheira, que vieram do Porto ontem de manhã, de carro. Celeste, Rita e Cristina encostaram-se ao gradeamento logo pela manhã do dia 12, e ali ficaram.

À noite, armaram os pequenos bancos de campismo, assistiram à procissão das velas, e ficaram "toda a noite a rezar e a conversar". Vieram por alguma promessa? "Não. Viemos só agradecer. Todos nós temos muito que agradecer".